У Львові опрацьовують можливість виробництва трамваїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

«Я би поділив прийняття бюджету міста на дві частини: перша – це загальний фонд, друга – це бюджет розвитку. Якщо говорити про загальний фонд…, якщо чітко організуємо свою роботу, можемо на наступному пленарному засіданні розглянути бюджет. Це буде 30 грудня. Є готовність бюджетної комісії. Якщо усі профільні комісії чітко спрацюють, то можемо вийти на прийняття бюджету. А в січні вже будемо займатись бюджетом розвитку, де буде враховано ті об’єкти, які ми будемо робити», – зауважив А.САДОВИЙ.

Міський голова Львова наголосив на тому, що «є сьогодні дуже хороша ідея, щоб ми наступного року зробили перший львівський трамвай». За його словами, для цього необхідно 17,5 млн. грн. закласти у бюджет розвитку.

«Ми будемо пропонувати як виконавчий комітет на сесію міської ради, щоб була підтримка депутатського корпусу. Якщо буде підтримка депутатського корпусу, то у Львові наступного року вийде перший трамвай на низькій платформі. Це те, чого в нас не було. Якщо ми хочемо бути європейським містом, ми повинні це робити. Це удвічі дешевше, ніж купувати аналоги за кордоном», - зауважив мер Львова.