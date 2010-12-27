Морпорт Севастополя збільшив обсяги платних пасажироперевезень на 25% - до 4,4 млн.пас.

Фактичні обсяги морських пасажирських перевезень ДП «Севастопольський морський торговий порт» за 11 місяців поточного року склали близько 6,5 млн. пасажирів, у тому числі, платних - 4,4 млн. пасажирів, 2,1 млн. пасажирів - пільговики. Обсяги платних пасажироперевезень по відношенню до 2009 року зросли на 25%. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Севастопольського морського торгового порту.

Повідомляється, що катери пасажирського флоту працюють у режимі міського громадського транспорту, тарифи на проїзд пасажирів на внутрішньоміських маршрутах затверджуються розпорядженнями Севастопольської міської державної адміністрації. Діючі тарифи затверджені розпорядженням МДА від 17.06.2008 р. № 439р.

Надання окремим категоріям громадян пільг на право безплатного проїзду здійснюється відповідно до чинного законодавства України, і дотується за рахунок коштів міського бюджету.

Послуги з внутрішнім морським перевезенням в 2010 році морпортом надавалися за чотирма маршрутами.