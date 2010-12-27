Севастопольський МТП збільшив переробку вантажів на 7% - до 430 тис. тонн

ДП «Севастопольський морський торговий порт» в 2010 році збільшило, порівняно з аналогічним показником 2009 р., переробку вантажів біля причалів на 7% - до 430,0 тис. тонн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Севастопольського морського торгового порту.

Відзначається, що вантажопереробки експортних вантажів склали 21%, імпортних вантажів - 8%, транзит - 1%, каботаж - 70%. Кількість суднозаходів до порту зросла на 14%, і склало 1 229.

Як додали в прес-службі, підприємство за результатами 2010 року спрацювало прибутково, заборгованість з заробітної плати і платежів до бюджету відсутня.