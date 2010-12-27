Microsoft вимагає від торгових мереж України припинити продаж піратських ігор

Компанія «Майкрософт Україна» направила до великих роздрібних мереж України Comfy, «Ельдорадо», «Фокстрот», «Мегамакс» і Metro Cash & Carry листа з вимогою припинити торгівлю дисками з неліцензійними іграми для приставки Xbox. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначається в повідомленні, в грудні ц.р. представники компанії здійснили десятки візитів до торгових точок, які належать цим мережам, і зафіксували факти продажу й просування ігрових консолей Microsoft Xbox 360 і дисків з іграми для них. Проте, у зв`язку з тим, що Microsoft не поставляє консоль в Україну, відповідно, цей продукт не має авторизованого каналу розповсюдження. Більшість дисків та їх упаковка не мають зовнішніх ознак технологічного захисту, які повинні бути обов`язково присутніми на продуктах, виготовлених корпорацією Microsoft. Більш того, в більшості випадків назва гри на контрольній марці не відповідає назві продукту, зазначеній на упаковці.

Повідомляється також, що на сьогоднішній день жоден з імпортерів програмного забезпечення не має контракту з Microsoft на поставку ігрового ПЗ виробництва корпорації для консолей Xbox.

«Іншими словами, корпорація не виготовляє й не продає ці програмні продукти в Україні та не давала дозвіл іншим це робити», - йдеться в повідомленні.

Це означає, що, за даними компанії, купивши такий диск, покупець отримає неякісний продукт із обмеженою функціональністю. Зокрема, ці диски не працюватимуть на звичайній, не "зламаній" консолі або не підтримуватимуть ігри по Інтернету.

Довідка УНІАН. Заснована в 1975 році корпорація Microsoft є світовим лідером у розробці програмного забезпечення, а також у наданні послуг і рішень. Із 2003 року в Україні працює компанія «Майкрософт Україна», в завдання якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження та локалізація новітніх технологій на території України.