Стаханівський ВБЗ збільшив виробництво вантажних вагонів у 6 разів

ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» (СВЗ, Луганська обл.), яке входить до складу холдингової компанії «АвтоКрАЗ», в січні-листопаді 2010 року збільшило виробництво вантажних вагонів у 6 разів, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 6734 штук.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

У повідомленні наголошують, що, зокрема, з початку року підприємство поставило замовникам 6434 люкових піввагони, а також 300 вагонів-хоперів для перевезення мінеральних добрив.

За об`ємом виробництва вантажних вагонів СВЗ на національному ринку вагонобудування займає третє місце і як і раніше утримує шосту позицію серед вагонобудівних підприємств країн СНД.

«Ми закінчуємо 2010 рік з рекордними показниками за всі 45 років роботи. Такі високі показники сталі можливі завдяки правильній стратегії і могутньому виробничому комплексу, яким є завод», – відзначив голова наглядової ради ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» Едуард МІСЕВРА.

Також в повідомленні зазначають, що на сьогодні підприємство працює в тризмінному режимі, добовий випуск досяг 35 вагонів. У даний час об`єм експорту СВЗ складає 80%.

Довідка УНІАН. ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» є одним з лідерів машинобудування України. Більше 45 років Стаханівський вагонобудівний завод спеціалізується на випуску вантажного рухомого складу, що не має аналогів за рівнем якості на всьому пострадянському просторі.

В даний час на залізниці країн СНД, ближнього і далекого зарубіжжя підприємство випускає більше 10 видів вантажних вагонів.

Завод експортує до 95% виготовленої продукції. Основні покупці – державні підприємства і приватні компанії України, Росії, Узбекистану, Казахстану, а також країн Балтії.

Завод контролює група банку «Фінанси і кредит» Костянтина і Олега ЖЕВАГО.