Прибуток «Датагруп» зріс більш ніж у 2 рази

Прибуток компанії «Датагруп», згідно з попередньою фінансовою звітностю, в 2010 році збільшилася більш ніж у 2 рази, в порівнянні з 2009 роком, і склав 16,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, чистий дохід (без ПДВ) за 2010 рік зріс на 4% – до 409 млн. грн. (у 2009 році – 393,2 млн. грн.).

Також повідомляють, що влітку цього року «Датагруп» оголосила про залучення інвестицій в розмірі до 40 млн. дол. від американського фонду Horizon Capital. Залучені засоби дозволили компанії інвестувати в розвиток власної мережі, а також здійснити декілька операцій M&A. Стратегія розвитку «Датагруп» і в 2011 році буде спрямована на посилення своїх позицій на роздрібному ринку.

У 2010 році «Датагруп» вивела на ринок телекомунікаційних послуг торгову марку «Домашній телеком». Під цією торговою маркою обслуговуються роздрібні клієнти, яким надаються послуги інтернет і телефонії.

Станом на 15 грудня 2010 року абонентська база «Домашнього телекому» нараховує 61 437 абонентів широкосмугового доступу в інтернет (приріст в 2,67 разу в порівнянні з 2009 роком) і близько 104 тис. телефонних абонентів (приріст на 6% в порівнянні з 2009 роком).

Таке зростання абонентської бази стало можливе завдяки покупкам регіональних активів і органічному зростанню. Також «Датагруп» інвестувала в розширення власної мережі. У 2010 році підключення за технологією FTTB стало доступним жителям Києва, Кривого Рогу, Запоріжжя, Дніпропетровська, Луцька, Рівного, Миколаєва, Харкова.

Станом на 15 грудня «Датагруп» видані ліцензії на право надання ТБ-послуг в 9 містах України: Луцьк, Київ, Вишгород, Нікополь, Вінниця, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Хмельницький, Кременчук. У даний момент продовжується процес підписання договорів з національними і міжнародними телеканалами, пакетування послуги. Також інсталюється і тестується устаткування. Попередній термін запуску послуги в мережах «Домашнього телекому» – березень-квітень 2011 року.

«Датагруп» зберегла свої лідерські позиції і в інших сегментах ринку України. Частка компанії в професійній передачі даних складає 27%, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2009 року. У супутниковому сегменті зв`язку «Датагруп» зберігає безумовне лідерство на території СНД з часткою ринку 64%.

«Датагруп» продовжувала також інвестувати в розвиток мережі і нарощувати місткість каналів. За станом на 1 грудня 2010 року місткість мережі в західному напрямі складає 36 Гбіт/с (на початок 2009 року – 20 Гбіт/с), в східному – 139 Гбіт/с (на початок 2009 року – 47 Гбіт/с).

Загальна пропускна спроможність мережі «Датагруп» збільшена до 175 Гбіт/с. Це найбільш серйозне розширення в 2010 році, в рамках якого до 90 Гбіт/с було розширено канали до Європи і Росії.

«Датагруп» має три незалежні магістральні канали до Європи – Братислави (Словаччина), Франкфурту (Німеччина) і Амстердама (Голландія). У 2009 році був побудований шлюз з російським оператором місткістю 10 Гбіт/с, за станом на 1 грудня 2010 року місткість цього каналу складає 20 Гбіт/с.

Довідка УНІАН. Компанія "Датагруп" заснована 10 років тому. Сьогодні протяжність власної волоконно-оптичної DWDM-мережі складає 10 838 км. Протяжність волоконно-оптичних внутрішніх міських мереж – 3220 км.

На сьогоднішній день компанія обслуговує як юридичних, так і приватних клієнтів, надаючи повний спектр послуг. Компанія має 34 офіси в 19 містах України.