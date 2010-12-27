ПЗЗ встановила додаткове курсування вагону-автомобілевоза

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) для забезпечення потреб у перевезенні автомобілів встановила з 29 грудня 2010 р. курсування вагону-автомобілевоза сполученням Київ – Ужгород – Київ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, вагон-автомобілевоз входить до складу поїзду № 207/208 сполученням Київ - Ужгород - Київ. Відправлення з Києва 29 грудня 2010 р., 1, 3, 5, 7 та 9 січня 2011 р. о 16-й год. 30 хв. Прибуття до Ужгорода - о 9-й год. 40 хв.