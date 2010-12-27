МТС завершив операцію з придбання «Системи Телеком»

ВАТ «Мобільні Телесистеми» (МТС, Росія, володіє українським оператором «МТС Україна») завершило операцію з придбання 100% акций в ТОВ «Система Телеком», дочірній компанії АФК «Система».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії МТС.

За умовами угоди, ВАТ «МТС» через свої дочірні підприємства придбала у АФК «Система» і її дочірнього підприємства 100% акций в ТОВ «Система Телеком» за 11,59 мільярда рублів (379,01 млн. дол. за середнім обмінним курсом за останні два місяці). Також МТС візьме на себе боргові зобов`язання на загальну суму 1,80 мільярда рублів (58,93 млн. дол.), які включають боргові зобов`язання «Система Телеком» на суму 1,35 мільярда рублів (44,04 млн. дол.) перед дочірніми компаніями МТС.

Операція була рекомендована Спеціальним комітетом незалежних директорів Ради директорів ВАТ «МТС», схвалена Радою директорів МТС і позачерговими загальними зборами акціонерів АФК «Система». Раніше МТС одержала необхідні дозволи від Федеральної антимонопольної служби (ФАС) Росії.

На момент придбання «Система Телеком» володіла: правами на товарні знаки «зонтичного бренду» «Системи» з графічними символами у вигляді яєць, включаючи товарні знаки компаній МТС, «Комстар-ОТС» і МГТС; векселями на суму два мільярди рублів (65,50 млн. дол.), раніше випущеними МТС; 45% часткою статутного капіталу компанії «TС-Рітейл» (інші 55% належать ВАТ «МТС»).

До придбання за використання логотипу з графічним символом у вигляді яйця МТС виплачувала «Системі Телеком» роялті у розмірі 0,16% річної виручки від операцій компанії в Росії. Сукупний об`єм платежів роялті МТС в адресу «Системи Телеком» в 2007, 2008 і 2009 фінансових роках склав більше 41 млн. дол.

Інші дочірні компанії МТС, що користувалися зонтичним «яєчним» брендом (включаючи «Комстар-ОТС» і МГТС), мають аналогічні договори про використання бренду і також здійснювали виплати роялті «Системі Телеком» за використання логотипів.

Як повідомляв УНІАН, президент ВАТ «МТС» Михайло ШАМОЛІН коментуючи операцію, відзначав, що «враховуючи розвиток наших ринків, ми вважаємо критично важливими можливість контролювати ключові активи, які ми використовуємо для обслуговування наших клієнтів». За його словами, компанія МТС постійно розвиває бренд МТС, пропонуючи абонентам затребувані інноваційні сервіси. Тому, як відзначив М.ШАМОЛІН, в компанії «вважають, що придбання контролю над нашими логотипами і товарними знаками дозволить МТС максимально ефективно і гнучко управляти цим нематеріальним активом» для подальшого розвитку бренду на користь компанії і всіх акціонерів».

Оцінка «Система Телеком» була проведена ING Bank, незалежним фінансовим консультантом спеціального комітету. На підставі результатів оцінки ING Bank надав спеціальному комітету думку про справедливість операції. Крім того, юридична фірма Latham & Watkins виступила юридичним радником спеціального комітету з операції. Аудиторська фірма Ernst & Young провела комплексну експертизу «Системи Телеком».

Довідка УНІАН. Товарні знаки з графічними символами у вигляді яєць були зареєстровані компанією «Система Телеком» в травні 2006 року в рамках ребрендингу телекомунікаційних активів, контрольованих АФК «Система». У квітні 2010 року МТС зайняв 72-у позицію в списку ста лідируючих світових брендів BRANDZ™, опублікованому Financial Times і провідним міжнародним дослідницьким агентством Millward Brown.

ВАТ «Мобільні Телесистеми» є провідним телекомунікаційним оператором в Росії і країнах СНД. Консолідована абонентська база компанії, без урахування абонентської бази «МТС Білорусь», складає більше 100 мільйонів абонентів. Населення 82 регіонів Росії, а також Вірменії, Білорусі, України, Узбекистану, Туркменістану, де МТС і її дочірні підприємства мають ліцензії на надання послуг в стандарті GSM, складає більше 230 мільйонів осіб.

З червня 2000 року акції МТС котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі під кодом MBT.