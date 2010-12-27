"Укрзалізниця" запускає аудіоефір у пасажирських потягах

Від сьогодні «Укрзалізниця» вводить новий аудіоефір «Музика УЗ» у пасажирських потягах.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, вже на новорічні свята під час подорожі залізницею для пасажирів звучатиме аудіопрограма «Музика української залізниці - музика УЗ». В цілому проект здійснюється з метою інформаційного забезпечення пасажирів під час подорожі.

Ефір програми розрахований на загальну аудиторію. Тривалість трансляції ефіру - від 6 до 10 годин. Кожна година складається з шести інформаційно-розважальних блоків різної тематики. Під час ефіру прозвучать українські і зарубіжні пісні, пізнавальні і розважальні програми, корисна інформація для пасажирів, а також короткі рекламні повідомлення про послуги, що надаються залізничним транспортом України.

Як зазначають у відомстві, це не перший рекламно-інформаційний проект, який реалізується в секторі пасажирських перевезень. Зокрема, в потягах підвищеного комфорту Придніпровської і Південної залізниць Центром реклами "Укрзалізниці" у відеоефір вроваджена програма «Експрес ТБ».

У відомстві також повідомляють, що на сьогодні для пасажирів, що віддають перевагу друкованим виданням, напрацьовується видавничий проект - новий інформаційно-популярний журнал.