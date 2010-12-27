У Чернігівській області вантажоперевезення зросли на 4,6%

Вантажний транспорт Чернігівської області в січні-листопаді 2010 року доставив замовникам 2 млн. 150,7 тис. тонн вантажів, що на 4,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, за 11 місяців вантажообіг в регіоні зріс на 9,2% і склав 976,5 млн. т/км.

Підприємства автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, перевезли 2 млн. 034,9 тис. тонн вантажів, вантажообіг виконаний в об`ємі 916,3 млн. т/км, що на 16,8% і 27,6% відповідно більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Частка перевезених вантажів і вантажообігу, виконаних приватними підприємцями області, склала відповідно 76,2% і 85,5% від загального об`єму.