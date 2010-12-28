На вулицях Каховки встановлять системи відеоспостереження за жителями

Влада Каховки Херсонської області планує встановити у місцях масового відпочинку людей системи відеоспостереження для попередження крадіжок і пошкодження муніципального майна.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, у рамках проекту в центрі Каховки передбачається встановити 16 відеокамер цілодобового спостереження, які будуть моніторитися операторами он-лайн. Крім того, інформація з камер архівуватиметься на окремому сервері. Користувачами оперативної інформації будуть міська влада, міліція, МНС, "Швидка допомога", комунальні служби міста.

Вартість реалізації проекту оцінюється в 382 тис. грн., з яких 200 тис. грн. мерія Каховки розраховує одержати з фонду Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. Решту коштів планується залучити з міського бюджету і від комунальних підприємств.

Проект "Безпечне місто", представлений мерією Каховки, став номінантом згаданого конкурсу в 2010 році.