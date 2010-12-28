Додаткові потяги "Укрзалізниці" до карпатських лижних курортів. Розклад і вузли пересадки

"Укрзалізниця" призначила декілька додаткових потягів до карпатських гірничо-лижних курортів.

Потяг №515/516 сполученням Київ-Ворохта-Київ від 24 грудня 2010 року до 14 березня 2011 року курсуватиме по парних числах відправленням з Києва о 19-22, прибуттям до Івано-Франківська о 05-22, а у Ворохту прибуватиме о 08-00. Назад потяг з Ворохти відправлятиметься з 25 грудня 2010 року до 15 січня 2011 року по непарних числах о 20-22, з Івано-Франківська – о 23-02, прибуватиме до Києва о 10-50.

Прискорений пасажирський потяг підвищеного комфорту №840/841 і рейковий автобус №842/843 сполученням Івано-Франківськ-Ворохта-Івано-Франківськ курсуватимуть щодня окрім вівторка з 25 грудня 2010 року по 10 січня 2011 року. Потяг №840/841 відправлятиметься з Івано-Франківська о 07-25 і курсуватиме через станції Хриплін, Братківці, Надвірна, Десятин, Яремче, Микуличин, Татарів і прибуватиме у Ворохту о 09-10. Назад потяг відбуватиме з Ворохти о 09-42 і прибувати до Івано-Франківська о 12-05.

Рейковий автобус №842/843 відправлятиметься з Івано-Франківська о 13-30, курсуватиме тим ж маршрутом і прибувати у Ворохту о 15-18. Назад він відправлятиметься з Ворохти о 16-00 і прибуватиме до Івано-Франківська о 17-40. Квитки на рейковий автобус можна придбати в касах, а частина з них (місця з 76 по 92) безпосередньо у провідників.

Потяг №551/552 Донецьк-Дніпропетровськ-Ворохта відправлятиметься з Донецька з 25 грудня 2010 року до 15.01.2011 року о 08-30, з Дніпропетровська – о 12-36, прибуття до Івано-Франківська о 06-00, у Ворохту – о 08-35. Назад потяг відправлятиметься з Ворохти о 20-22, з Івано-Франківська – о 23-02, прибуватиме до Дніпропетровська о 17-28, до Донецька – о 21.30.

Залізничники звертають увагу пасажирів на зручність розробленого графіка руху потягів, адже ці потяги мають декілька істотних переваг. По-перше, з Києва тепер можна дістатися не тільки до Івано-Франківська (обласного центру), але й до самого курорту Ворохта і Буковель, які знаходяться на відстані понад 80 км від міста. По-друге, графік розроблений так, щоб пасажири сідали в потяги ввечері, а вже вранці були в Карпатах. По-третє, цими поїздами можна подорожувати, не розлучаючись з автомобілем, адже за замовленням пасажирів у потяг є можливість включити автомобілевоз.

Додаткову інформацію про курсування потягів, вартість квитків і наявність вільних місць можна дізнатися за телефонами довідкових бюро вокзалу ст. Київ (044) 503-70-05; Львів (032) 226-20-68; Івано-Франківськ (034) 259-22-23; Донецьк (062) 305-40-59; Дніпропетровськ (056) 250-22-94.