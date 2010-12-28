У 2011 році ринок лоукостерів вперше зрівняється з традиційним - Колесніков

Наступного року ринок лоу-кост авіаперевізників вперше зрівняється за обсягами з ринком традиційних авіакомпаній.

Про це віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив у інтерв`ю в сьогоднішньому номері газети «Сегодня».

«Що стосується лоу-коста: наступного року ринок лоукостерів вперше зрівняється за обсягами з ринком традиційних компаній. І нам потрібно йти наступним шляхом: недорогі, незавантажені аеропорти, орієнтувати на лоу-кост-компанії. Це стосується, перш за все, Луцька, де ми будуватимемо пасажирський термінал, і Рівного, які можна задіювати не тільки для рейсів по країні, але й для невеликих рейсів до Західної Європи. Також я хотів би, щоб ми задіювали Луганськ – у східному напрямі», - сказав він.

На думку Б.КОЛЕСНІКОВА, для того щоб ціни на авіаперевезення в Україні були нижчі, потрібно демонополізувати ринок.

Він також наголосив на необхідності розвитку регіональних аеропортів.

«У нас є три міжнародних хаба – Київ, Львів і Донецьк, де є злітно-посадкові смуги, здатні приймати будь-які літаки. Зрозуміло, що в цих містах ціна послуг не буде низькою. А ось решта всіх обласних центрів (окрім, хіба що, тих, які розташовані зовсім поряд з Києвом) повинні мати регулярне авіасполучення зі столицею. Це ми забезпечимо. Але і вони самі мають заробляти на недорогих перевезеннях і вантажних перевезеннях, забезпечивши роботу аеропорту в постійному режимі. Тому що два рейси на день – Київ–Луцьк і Луцьк–Київ – це не завантаження аеропорту», - відзначив Б.КОЛЕСНІКОВ.