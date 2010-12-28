Колесніков: в Україні у найближчі 5-7 років з’являться швидкісні автобани

Віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ прогнозує появу в найближчі 5-7 років швидкісних автобанів в Україні. Про це він повідомив в інтерв`ю в сьогоднішньому номері газети «Сегодня».

«Думаю, за 5–7 років за рівня бюджетних надходжень, запланованих на 2011 рік, ви Україну просто не пізнаєте», - сказав він.

За словами міністра, буде кілька швидкісних напрямів.

«Найголовніше – трансукраїнська магістраль від Краківця до Успенки, це 1400 км. Частина її – траса Київ–Чоп - вже є. Взагалі ми хочемо, щоб це була єдина траса – від Берліна до Ростова. До Краківця вона побудована, від Краківця до Львова 80 км ми побудуємо за півтора роки. Потрібно повністю модернізувати ділянку Київ–Житомир. Нарешті, треба побудувати нову трансдніпровську магістраль на правому берегу Дніпра – Київ–Канів–Черкаси–Дніпродзержинськ–Дніпропетровськ з переходом Дніпра у Дніпропетровську –Донецьк–Успенка–Ростов-на-Дону. Інший проект – траса Москва–Сімферополь. Та її частина, яку минулий уряд видавав за свою – від Харкова до Дніпропетровська – була споруджена ще в 90-ті. Просто попередній уряд покрив бетонну дорогу асфальтом. Але, так чи інакше, ця ділянка траси вже є. Тепер потрібно продовжити – Запоріжжя–Мелітополь–Джанкой, і траса Москва–Сімферополь буде повністю швидкісною», - сказав він.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, автобани будуть виключно державними, оскільки в Україні немає ринку платних доріг. «Виключно. Є дві моделі розвитку доріг – північноєвропейська (діє в Німеччині, Скандинавії і Швейцарії), за якої плату за дороги закладено в акцизі на пальне, і південноєвропейська (в Італії, Франції, Іспанії), де дороги платні. Але в Україні немає ринку платних доріг! Угорщина пішла на концесію – це коли укладається договір на прохід 1000 автомобілів за певний проміжок часу; якщо пройшло 900 – держава доплачує концесіонерам, якщо пройшло 1100 – вони одержують преміальні. Так от, в Угорщині, де рівень доходів вищий, ніж у нас, дороги все одно збиткові», - сказав він.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, автобани з`являться в Україні завдяки акцизу на пальне.

Крім того, ці кошти спрямовуватимуть і на місцеві дороги. «З 2012 року ми ще хочемо передбачити частку місцевих рад в акцизі на пальне; це означає, що кожна обласна або районна рада житиме біля бензоколонки, тому що від її доходів залежатиме фінансування будівництва доріг місцевого значення», - відзначив міністр.