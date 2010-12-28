У Шереметьєво почалися бійки - в пасажирів здали нерви

У московських аеропортах Шереметьєво, Домодєдово і Внуково як і раніше зберігається напружена ситуація. Кореспондент РБК повідомив про бійку між пасажирами в аеропорту Шереметьєво. Нерви пасажирів здали, і в терміналі D біля 5-го виходу відбулася колотнеча, проте офіційного підтвердження інциденту не було.

У Шереметьєво після 09:00 мск було скасовано 21 рейс на виліт: десять рейсів до Санкт-Петербурга, по два рейси до Сочі, Єкатеринбургу і Астрахані та по одному рейсу в Калінінград, Бургас, Геленджик, Волгоград і Стокгольм. Тим часом з 0:00 по 8:30 мск аеропорт прийняв 51 рейс і відправив 62 літаки, повідомили РБК в прес-службі аеропорту.

В аеропорту Домодєдово згідно з розкладом скасований тільки один рейс на Самару, проте зафіксовані затримки рейсів до Душанбе, Абу-Дабі, Стамбулу, Єкатеринбургу, Шарм-ель-Шейху, Лондона, Мадрида. У Внуково скасовані рейси в Уфу, Хургад, Архангельськ і Шарм-ель-Шейх, але аеропорт продовжує роботу в штатному режимі.

Ситуація все ж таки залишається напруженою. Як повідомив в ефірі радіостанції "Ехо Москви" вокаліст групи "Наив" Олександр Чача Іванов у ніч на 28 грудня, пасажирів в аеропорту Шереметьєво заспокоювали бійці ОМОНу. За словами музиканта, омонівці садять пасажирів в автобуси і нібито відвозять на літаки, проте потім повертають у термінали. За повідомленнями представників аеропортів, в установах не зафіксовано випадків безладів.

Ситуація погіршується тим, що адміністрація не надає належної допомоги пасажирам. Як стверджують клієнти авіаліній, талони на їжу дають право на отримання чаю і двох шоколадок, але щоб їх одержати, необхідно відстояти багатогодинну чергу. Ціни в кафе аеропортів як і раніше залишаються високими: салат коштує 300-400 рублів, а стейк – більше 1000. Самопочуття пасажирів погіршується: за словами очевидців, багато – особливо дітей – відвозять з терміналів на каретах швидкої допомоги, передає РБК.