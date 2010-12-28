Львів отримає з держбюджету 75 млн. грн. на ремонт доріг до Євро-2012

Для оплати за виконаний у 2010 році ремонт доріг в Львові з державного бюджету виділено 75 мільйонів гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, ці кошти буде виплачено підрядним організація за ремонт вулиць Липинського, Любінської, Городоцької та Сахарова у Львові.

27 грудня виконавчий комітет прийняв рішення «Про надання згоди на отримання фінансової допомоги на безповоротній основі». Кошти виділено відповідно до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

«На початку року державною було задекларовано про виділення 200 мільйонів гривень на ремонти доріг. 50 млн. гривень ми отримали на початку року, ще 37 мільйонів як фінансову допомогу отримали згодом»,– повідомив УНІАН в.о. начальника управління капітального будівництва Львівської міської ради Ігор ФАЛЮТА.

Нагадаємо, на будівництво та реконструкцію доріг до Євро-2012 кошти з державного бюджету виділяють як фінансову допомогу на безповоротній основі.