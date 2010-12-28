ДАІ планує у другій половині 2011 року передати на затвердження в уряд зміни до ПДР

Державна автомобільна інспекція розраховує у другій половині 2011 року передати для затвердження в уряд зміни до Правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив начальник Державного департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ.

«Я думаю, що в другій половині 2011 року вони будуть винесені на затвердження в уряд», - сказав він, зауваживши, що цього року ДАІ винесла на обговорення громадськості та запропонувала вносити свої пропозиції щодо удосконалення ПДР. Під час обговорення ДАІ отримала понад тисячу пропозицій, але в ході їх вивчення та затвердження мають залишитися не більше 30.

За словами В.ЛОЗОВОГО, попередня редакція Правил дорожнього руху була затверджена у 2001 році, але за цей період було внесено низку змін до закону про дорожній рух, Кодексу України про адміністративні правопорушення, інших нормативних документів, у зв’язку з цим необхідно узгодити ці зміни з ПДР.