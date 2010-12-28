Кабмін дозволив передоплату для будівництва магістралі через Дніпро в Запоріжжі

Кабінет міністрів України (постанова від 27 грудня 2010 р. №1189 «Деякі питання попередньої оплати матеріалів, необхідних для виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через Дніпро в м. Запоріжжі») дозволив передоплату з цього будівництва.

Текст документа розміщено на сайті КМУ.

Згідно з документом, Кабмін погодився з пропозицією Запорізької обласної державної адміністрації про використання коштів, одержаних генеральним підрядником у вересні-жовтні 2010 р., як попередню оплату матеріалів, необхідних для виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через Дніпро в м. Запоріжжі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розпорядженням від 24 лютого 2010 р. №286-р затвердив поданий Запорізькою облдержадміністрацією відкоригований проект будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі.

Загальна кошторисна вартість будівництва затверджена у розмірі 5 млрд. 028 млн. 661,939 тис. грн., зокрема, будівельно-монтажних робіт – 3 млрд. 520 млн. 938,165 тис. грн., устаткування – 9 млн. 818,1 тис. грн., інші витрати – 1 млн. 497 млн. 905,674 тис. грн. Тривалість будівництва – 9 років, таким чином, завершення будівництва заплановане через 3 роки – в 2013 році. Параметри мостового переходу залишилися такими самими – протяжність магістралі 9100 метрів, зокрема моста через Дніпро – 660 м, через старе русло Дніпра – 340 м.

Нагадаємо, відповідно до розпорядження КМУ за 2004 рік, що втратило дію, кошторисна вартість будівництва була затверджена у розмірі 1 млрд. 903 млн. 612,55 тис. грн., при цьому будівництво мало вестися 6 років. Будівництво моста почалося в 2004 р.