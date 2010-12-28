«ВТБ Банк» і ПУМБ нададуть ПЗ кредити в обсязі 135 млн. грн.

АТ "ВТБ Банк " і ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" виграли тендер Придніпровської залізниці на надання фінансових послуг у частині залучення короткострокових кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів і довгострокових кредитних ресурсів для виконання програми капітальних інвестицій (загальна сума 135,25 млн. грн.). Про це повідомляється на порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, договори з банками підписані 21 грудня 2010 р.

Зокрема, ПАТ "Перший Український Міжнародний банк "надасть кредит у розмірі 7,75 млн. грн. (1-й лот), «ВТБ Банк» - 127,5 млн. грн. трьома лотами (25,5 млн. грн. і по 51 млн. грн.).

Термін постачання - листопад 2010 - грудень 2013 рр.

Нагадаємо, тендер був оголошений у жовтні 2010 р.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і більш як 90 млн. пасажирів на рік.

За підсумками 2009 року Придніпровська залізниця збільшила чистий прибуток більш ніж удвічі, або на 41,757 млн. грн., порівняно з 2008 роком – до 79,953 млн. грн.

Згідно з повідомленням, у 2009 році залізниця збільшила чистий дохід на 2,3%, або 152 млн. грн., порівняно з 2008 роком – до 6,63 млрд. грн.

У 2010 році Придніпровська залізниця планує одержати чистий прибуток на рівні 2009 року.