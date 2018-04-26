У потязі "Київ-Москва" більше не будитимуть пасажирів...

Пасажири поїзда №1/2 "Київ-Москва", перетинаючи український кордон, можуть вночі спати спокійно – їх більше не будитимуть. «Укрзалізниця», митниця і прикордонники почали експеримент з впровадження спрощеної процедури прикордонних формальностей і митного контролю на шляху проходження цього поїзда. Прийняті заходи скасовують його спеціальну зупинку на пункті пропуску під час прямування з Києва до Москви.

Тепер перевірки здійснюватимуть не в пункті контролю «Хутір-Михайлівський», як раніше, а безпосередньо на вокзалі Київ-Пасажирський ще до відправлення поїзда. Для прискорення процедури документи на право перетину кордону перевірятимуть при вході у вагон. Зворотний потяг №2 Москва-Київ після приїзду до України перевірять оглядові групи під час руху від станції «Дарниця» в Києві до центрального вокзалу (кінцева зупинка).

За словами заступника гендиректора «Укрзалізниці» Леоніда Лобойка, окрім підвищення комфорту для пасажирів, яким не доведеться проходити процедури пізно вночі, завдяки спрощенню митного контролю час руху поїзда скорочується приблизно на 20 хвилин. Стоянка в пункті контролю «Хутір-Михайлівський» скасована.

Тим часом, процедура перевірки на російській стороні поки не міняється, тому контроль все ж таки доведеться проходити в пункті Суземка (РФ) за старим добрим принципом – пасажирів будитимуть вночі. Потяг у московському напрямі прибуватиме в Суземку біля 1 години ночі, в київському - близько половини п`ятої ранку.

Як повідомив начальник управління прикордонного контролю і реєстрації Адміністрації Держприкордонслужби Олександр Біньковський, експеримент проводиться тільки на території України, оскільки РФ ще не приєдналася до спрощеної системи контролю. «Російська сторона активно вивчає ситуацію, але поки час проведення такого експерименту з їхнього боку не є визначеним», - відзначив О.Біньковський. За його словами, терміни експерименту необмежені, він діятиме до відкриття на вокзалі Київ-Пасажирський пункту прикордонного контролю

Прикордонники і митники не виключають, що за даним принципом може бути спрощений контроль і на інших напрямах. Ось тільки коли і на яких, поки невідомо...

Маргарита Карпатіна (УНІАН)