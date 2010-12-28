Аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі, незважаючи на складні погодні умови

Незважаючи на складні погодні умови, аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі аеропорту.

Як зазначають в аеропорту, затримки рейсів на приліт відбуваються внаслідок складних погодних умов в аеропортах відправлення і з інших технічних причин, пов`язаних з роботою авіаперевізників, а не «Борисполя», як повідомляють деякі ЗМІ.

При цьому ситуація на відправку рейсів «перебуває повністю під контролем», зазначається в повідомленні. Антиобмерзальна обробка повітряних суден усіх рейсів на виліт здійснюється відповідно до черговості та регулярності відправлення.

Згідно з повідомленням, всі служби аеропорту «Бориспіль» докладають максимальні зусилля, щоб у передсвяткові дні всі пасажири були відправлені вчасно. Злітно-посадкові смуги очищаються методом патрулювання. Коефіцієнт зчеплення на смузі підтримується на рівні 0,3, що дозволяє приймати і відправляти всі повітряні судна.

Для очищення перонів і ВПС від сніжних валів задіяна необхідна техніка: 11 машин «Джет-Брум», 6 тракторів, 2 машини МДК. Підготовлені для роботи шнеко-роторні очищувачі для відкидання снігу на відстань до 50 метрів, працює 7 машин «Елефант» для антиобмерзальної обробки літаків.