Закарпатський Держгірпромнагляд виявив в експлуатації підвісних канатних доріг 40 порушень

Закарпатський Держгірпромнагляд при перевірці експлуатації підвісних канатних доріг виявив понад 40 порушень. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області Богдан ДОРОШ.

За його словами, напередодні старту гірськолижного сезону Управління Держгірпромнагляду у Закарпатській області завершило перевірку утримання та безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг.

За результатами перевірки, усі шість суб’єктів господарювання, які експлуатують наразі 7 підвісних канатних доріг (ППКД) на момент перевірки отримали дозволи Держгірпромнагляду на початок робіт та пройшли технічні діагностування і огляди. Проте під час перевірки було виявлено понад 40 порушень нормативно-правових актів з утримання та безпечної експлуатації підвісних канатів.

Найбільш характерні з виявлених порушень такі. «Зокрема, не всі суб’єкти господарювання створили служби з охорони праці, немає атестації на групу з електробезпеки у персоналу, що відповідає за електрогосподарство, неогорджені майданчики станцій та окремих опор ППКД, не всі працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту», - уточнив Б.ДОРОШ..

Він також додав, що кожне з цих порушень може обернутися серйозними ризиками для життя і здоров’я як обслуговуючого персоналу, так і відпочивальників. «Щоб святкові дні, присвячені шанувальниками гірськолижного спорту улюбленим розвагам, не затьмарили випадки травмування, потрібно завжди пам’ятати про безпеку. Тому державний нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією гірськолижних витягів в сезон 2010-2011 постійно перебуватиме в полі зору головних державних інспекторів відділу нагляду за об’єктами підвищеної небезпеки Управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області». – додав заступник начальника управління.