Мінтранс РФ рекомендує авіакомпаніям відміняти рейси на Санкт-Петербург

Міністерство транспорту РФ рекомендує авіакомпаніям відміняти рейси на Санкт-Петербург для розвантаження столичних аеропортів, у яких через негоду скупчилися тисячі пасажирів, повідомив у вівторок журналістам глава Мінтрансу Ігор ЛЕВІТІН, повідомляє РІА “Новости”.

"Ми рекомендували авіакомпаніям, оскільки є вибір щодо відміни рейсів, відміняти Санкт-Петербург. Ми вважаємо, що до Санкт-Петербурга можна альтернативно відвезти людей поїздом", - сказав міністр.

Він додав, що "Аерофлот" та інші авіакомпанії вже частково відмінили рейси до Санкт-Петербурга. В цілому міністр вважає, що в умовах, що склалися, в московському авіаційному вузлі з масовою затримкою рейсів на відстані до півтора тисяч кілометрів розташовані ті маршрути, якими залізничники зможуть перевезти людей до Нового року.

Разом з тим І.ЛЕВІТІН зазначив, що всі міжнародні рейси виконуватимуться за колишнім розкладом, "тому що вони зав`язані на наших громадян, які чекають перельоту до Москви". Також він додав, що авіакомпанії повинні представити оновлені графіки польотів, до 31 грудня включно. Це стосується виконання внутрішніх рейсів. У цілому він відзначив, що Російські залізниці запускають додатково 400 поїздів, але це пов`язано не тільки з проблемами в московських аеропортах, але й з новорічними святами. Міністр додав, що тривають збої "Аерофлоту" в Шереметьєво. При цьому він зазначив, що жоден виліт чи приліт не були затримані через непідготовлену аеродромну інфраструктуру. Він додав, що злітно-посадкові смуги, стернові доріжки та інша інфраструктура були постійно готові до прийому повітряних суден. У цілому він відзначив, що "Аерофлот" и S7, за попередніми даними, відмінять або вже відмінили 32 і 35 внутрішніх рейсів відповідно.

І.ЛЕВІТІН зазначив, що з такою ситуацією аеропорти московського авіавузлу зіткнулися вперше. "Ми для себе ставимо завдання максимально швидко увійти до розкладу. Сьогодні перший день, коли в Домодєдово все працює. Необхідно вивезти пасажирів", - сказав він. За словами міністра, всього з Домодєдово вилетіти не змогли 10-12 тисяч чоловік, з терміналу D Шереметьєво – від 6 до 8 тис. чоловік.