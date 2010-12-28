ПЗЗ на свята призначила додаткові електропоїзди підвищеного комфорту

Для забезпечення попиту на пасажирські перевезення у приміському сполученні в період новорічних і різдвяних свят Південно-західна залізниця призначила додаткові електропоїзди підвищеного комфорту. Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ.

Зокрема, на 29 грудня 2010 року призначені потяг № 810/809 Київ-Шостка-Фастів, № 827/828 Київ-Жмеринка - Київ; № 853 Київ-Хмельницький. На 30 грудня 2010 року - № 802/801 Фастів-Шостка-Фастів, № 810/809 Київ-Шостка-Фастів, № 819 Київ-Шепетівка, № 841/842 Київ-Шепетівка-Київ; № 827/828 Київ-Жмеринка -Київ; № 853 Київ-Хмельницький. На 31 грудня - № 802/801 Фастів-Шостка-Фастів, № 841/842 Київ-Шепетівка-Київ. На 3 січня 2011 року призначені: потяг № 802/801 Фастів-Шостка-Фастів, № 810/809 Київ-Шостка-Фастів; № 840 Київ-Шостка, № 841/842 Київ-Шепетівка-Київ; № 836 Коростень-Київ, № 827/828 Київ-Жмеринка-Київ; № 871/872 Коростень-Козятин-Возлякове.

Водночас, зважаючи на відсутність пасажиро потоку, було скасовано кілька рейсів електропоїздів підвищеного комфорту, а саме: 31 грудня № 840/839 Київ-Шостка-Фастів, 1 січня 2011 р. - № 810/809 Київ-Шостка-Фастів, № 840/839 Київ-Шостка-Фастів; № 841/842 Київ-Шепетівка-Київ; № 865 Київ-Гребінка-Київ; 2 січня - № 802/801 Фастів-Шостка-Фастів, № 810/809 Київ-Шостка-Фастів; № 840/839 Київ-Шостка-Фастів, № 841/842 Київ-Шепетівка-Київ; № 822 Вінниця-Київ; № 836 Коростень-Київ, № 872/828 Київ-Жмеринка; № 826/825 Київ-Гребінка-Київ; № 871/872 Коростень-Козятин-Возлякове; 3 січня - № 803/804 Рокитне-Київ; № 803/804 Київ-Рокитне.

Південно-західна залізниця закликає пасажирів стежити за змінами у розкладі руху потягів приміського сполучення.