Донецька залізниця призначила 6 додаткових потягів до свят

На період підвищеного пасажиропотоку під час новорічних і різдвяних свят Донецька залізниця, станом на 28 грудня 2010 р., призначила шість додаткових потягів. Про це повідомили УНІАН в прес-служба Донецької залізниці.

На свята призначені потяги № 524/523 Луганськ-Київ відправленням з Луганська 29/12, з Києва - 30/12, № 553/554 Донецьк-Львів відправленням з Донецька 2, 8/01, з Львова - 3, 9/01, № 551/552 Донецьк-Ворохта відправленням з Донецька з 25/12 по 15/03 (окрім 31/12) через день по непарних, з Ворохти з 26/12 по 16/03 через день по парних (до складу входить вагон-автомобілевоз); № 525/526 Ясинувата-Сімферополь відправленням з Ясинуватої 30/12; з Сімферополя - 31/12; № 577/578-576/575 Маріуполь-Київ відправленням з Маріуполя 27, 29/12, з Києва 28,30/12; № 503/504 Дебальцеве-Київ-Донецьк відправленням з Дебальцеве 29/12, з Києва 30/12; № 505/506 Донецьк-Дебальцеве відправленням з Донецька 31/12.

Крім того, іншими залізницями призначено потяги № 513/514 Москва-Донецьк відправленням з Москви 24, 26, 28, 30/12, з Донецька 25, 27, 29/12; № 801/802 Харків-Краматорськ відправленням з Харкова 30/12; № 519/520 Донецьк-Ростов відправленням з Донецька 31/12.

Згідно з повідомленням, крім того Донецька залізна сформувала дитячий потяг № 971/972 сполученням Дебальцеве-Полтава-Київ-Донецьк відправленням з Дебальцеве 3/01, у складі потягу 12 пасажирських вагонів.

Як відзначають на Донецькій залізниці, дитячий потяг організовується з кращих вагонів залізниці. У дорозі дітей супроводжуватимуть досвідчені провідники, а за забезпеченням їх безпеки і збереженням здоров`я стежитимуть співробітники транспортної міліції і медичні працівники. На кожному вокзалі визначається порядок зустрічі, посадки, висадки організованих груп дітей. За рухом "дитячих" потягів встановлено суворий диспетчерський і санітарний контроль.

Як відзначають на Донецькій залізниці, впродовж цього зимового сезону у кілька разів зросла кількість поданих групових заявок. Так, на сьогодні вже відпрацьовані 300 заявок на 8 300 пасажирів, зокрема 181 групова дитяча заявка на 5 440 дітей.

Згідно з повідомленням, сьогодні Донецька залізна розглядає питання про призначення додаткових потягів в київському і львівському напрямах.