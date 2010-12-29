У Росії розбився військовий літак, загинули 12 пілотів

У Росії розбився військово-транспортний літак Ан-22, загинули всі 12 льотчиків, які знаходилися на борту.

Про це ІТАР-ТАРС повідомили в Слідчому комітеті РФ.

"На борту літака знаходилися 12 військових льотчиків зі складу двох екіпажів. Всі вони загинули", - сказали у СК.

Військовим слідчим відділом Слідчого комітету по Тульському гарнізону за фактом катастрофи Ан-22 порушено кримінальну справу за ст. 351 Кримінального кодексу РФ - "Порушення правил польотів або підготовки до них".

"За версією слідства, 28 грудня близько 21.00 мск літак військово-транспортної авіації Ан-22 вилетів з міста Вороніж і слідував в аеропорт Мігалово Тверської області. Після менш ніж години жителі селища Красний Октябрь Тульської області побачили літак, а потім почули вибух. Близько 03.00 мск місце падіння літака було виявлено з повітря", - зазначили у СК.

"Зараз слідчі оглядають місце падіння літака. Ведеться пошук "чорних ящиків", - повідомили в Слідчому комітеті.