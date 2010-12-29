Аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі

Робота аеропорту «Бориспіль» здійснюється в штатному режимі. Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, злітно-посадочні смуги очищаються відповідно до технічних вимог.

Забезпечується антиобмерзальна обробка повітряних суден усіх рейсів на виліт згідно з черговістю.

За даними аеропорту, станом на 10.00 (за київським часом) з причин, пов`язаних із внутрішнім плануванням рейсів авіакомпаніями, затримуються рейси на прибуття: з Пекіна, Москви, Вільнюса. На внутрішніх напрямах незначні затримки на прибуття фіксуються з Донецька, Харкова, Одеси, Сімферополя. Авіакомпанією «Аерофлот» відмінний рейс №183 (184) із Москви. Усі пасажири будуть доставлені іншими рейсами.

Крім того, з причин, пов`язаних із пізнім прибуттям повітряних суден та іншим причинам, обумовленими роботою авіакомпаній, пізніше будуть відправлені рейси: №171 на Бангкок (орієнтовний час відправлення 18.00), 141 - на Торонто (орієнтовний час відправлення 15.00), 131 - на Нью-Йорк (орієнтовний час відправлення 17.00). Рейс 181 на Пекін перенесений на завтра.