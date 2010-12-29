«Укрзалізниця» виконає понад 1660 корпоративних замовлень на святкові перевезення

Під час новорічних і різдвяних свят залізниці України виконають 1662 групових замовлення на перевезення 52 тис. 177 пасажирів переважні у напрямі Криму і на Західну Україну.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, в період з 25 грудня по 10 січня оформлено 783 групових заявки для перевезення 23 тисяч дітей. Найбільше дітей буде перевезено Південно-Західною залізницею - 7302, Південною - 5070 і Донецькою - 4978, зокрема, і на президентську ялинку до Києва.