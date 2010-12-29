Робота аеропорту «Домодєдово» нормалізується - Росавіація

Робота аеропорту «Домодєдово» нормалізується. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на офіційного представника Росавіації Сергія ІЗВОЛЬСЬКОГО.

"На 22.00 мск вівторка в аеропорту Домодєдово забезпечений виліт і прийом більше 460 рейсів. В аеровокзалі з пасажирами продовжують працювати представники авіакомпанії, пасажирам надаються вода і харчування, робота аеропорту нормалізується", - сказав він.

Глава Росавіації Олександр НЕРАДЬКО раніше заявляв, що у вівторок Домодєдово обслужить 350 рейсів на виліт, з них 250 рейсів за 28 грудня і ще сто рейсів за 26 і 27 грудня.

У той же час, від затримок рейсів в аеропорту Шереметьєво постраждали 10 тисяч пасажирів, повідомив у вівторок увечері головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНІЩЕНКО. "Тут кількість пасажирів із затриманих рейсів становить приблизно 10 тисяч пасажирів, а нормативне завантаження - 3 тисячі. Тобто всі термінали переповнені, в залах не вистачає місця, люди розташовуються на підлозі", - розповів він. Він також зазначив, що більша частина затриманих рейсів відноситься до авіакомпанії "Аерофлот". За його словами, зараз в аеропорту організована роздача питної води, люди по мірі можливості забезпечуються сухим пайком.

Нагадаємо, в минулі вихідні на московський регіон обрушився крижаний дощ: краплі води, які утворювалися в шарах атмосфери з плюсовою температурою (на висоті близько півтора кілометра), долетівши до землі, миттєво замерзали, зустрічаючись з холодним приповерхневим повітрям, де температура становила майже 4 градуси морозу. В результаті на землі, дорогах і тротуарах, проводах, автомобілях, а також деревах утворилася крижана кірка. Негода стала причиною перебоїв у русі електропоїздів на Московській залізниці і масових затримках авіарейсів, зокрема, в аеропорту "Домодєдово" через негоду в минулі вихідні були затримані десятки рейсів і скупчилися тисячі пасажирів.