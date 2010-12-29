«Аерофлот» в середу відмінить 46 авіарейсів
12:57, 29 грудня 2010Транспорт/Звя'зок
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"Аерофлот", тисячі пасажирів якого застрягли в московських аеропортах після "крижаного дощу", оголосив про відміну в середу 46 авіарейсів - як міжнародних, так і внутрішніх, включаючи 13 до Санкт-Петербурга.
"Всі пасажири, які не бажають продовжувати політ, можуть здати квитки без штрафних санкцій незалежно від дати повернення квитка, або обміняти квитки на іншу дату.
Повернення вартості перевезення здійснюється в будь-якій касі власних продажів "Аерофлоту", - йдеться в прес-релізі компанії.
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