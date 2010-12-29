Президент підписав закон щодо захисту інформації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про інформацію» щодо захисту інформації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Відповідний закон був ухвалений парламентом 2 грудня. Закон передбачає, що основними видами інформаційної діяльності є одержання, використання, поширення, захист та зберігання інформації.

Захист інформації - це комплекс правових, організаційних, інформаційно-телекомунікаційних засобів і заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації. Одержання, використання, поширення, захист та зберігання документованої або публічно оголошуваної інформації здійснюється у порядку, передбаченому цим законом та іншими законодавчими актами в галузі інформації.