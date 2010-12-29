Renault планує збільшити продаж в Україні на 15%

Дочірня компанія другого за величиною французького автовиробника Renault в Україні – компанія «Рено Україна» (Renault Ukraine) планує через мережу своїх дилерів в 2011 році збільшити продаж автомобілів на 15%, в порівнянні з 2010 роком, до 11 тис. штук.

Про це в інтерв`ю кореспондентові УНІАН повідомив голова правління ЗАТ «Рено Україна» Марк ЛЕГРАС’Є, який брав участь сьогодні в передачі 42 автомобілі Renault Duster переможцям розіграшу авто серед покупців мережі супермаркетів Comfy.

За його словами, в 2010 році компанія реалізувала в Україні близько 9,5 тис. автомобілів, що на 20% більше, ніж в 2009 році.

При цьому він додав, що за підсумками 2010 року ринкова частка компанії на автомобільному ринку Україні збільшилася до 5%.

Голова правління відзначив, що в 2011 році компанія у своїй маркетинговій політиці в Україні зробить акцент на спортивні автомобілі, а також на комерційні авто. «У березні 2011 року плануємо запуск нового Renault Master (комерційний автомобіль - УНІАН)», - додав він.

Також М.ЛЕГРАС’Є спрогнозував, що в цілому автомобільний ринок України в 2011 році може зрости до 200-220 тис. автомобілів. «Якщо ринок зросте на 25-30%, то це вже буде дуже хороший рік», - відзначив він.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Рено Україна» (Renault Ukraine) є дочірньою компанією другого за величиною французького автовиробника Renault.

Дилерська мережа Renault в Україні охоплює 35 міст, в яких працюють 39 дилерських центрів і 6 агентів.

Група Renault налічує більше 350 промислових об`єктів і комерційних установ більш ніж в 40 країнах і має більше 130 тис. співробітників.