Укртелеком розширив роумінг в Австрії та Афганістані

Укртелеком розширив міжнародний роумінг мобільного зв`язку (ТМ Utel) для своїх абонентів в Австрії та Афганістані. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Роумінг-партнером компанії в Австрії став оператор A1 Telekom Austria (бренд А1). Також послугу голосового роумінгу можуть одержати абоненти Укртелекому в мережі афганського оператора Telecom Development Company Afghanistan (TDCA) (бренд Roshan).

Сьогодні послуги міжнародного роумінгу для абонентів мобільного зв`язку Укртелекому доступні в 70 країнах світу.

При цьому абонентам мобільного зв`язку Укртелекому доступний мобільний інтернет в 44 країнах світу.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку складає 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) та ін.

У 2009 році дохід компанії склав 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.