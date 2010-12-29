ВОЛЯ запустила в Харкові перший канал високої чіткості HD

Компанія ВОЛЯ запропонувала своїм абонентам в Харкові в промо-режимі перший канал високої чіткості (HD-канал). Про це УНІАН повідомила керівник відділу PR компанії ВОЛЯ Аліна СИГДА.

За даними А.СИГДИ, до 31 серпня 2011 року у всіх користувачів розширеного пакету «Всесвіт» є можливість дивитися відомий пізнавальний канал National Geographic HD у форматі високої чіткості без додаткової оплати.

«Запуск першого HD-каналу дає можливість харків`янам ознайомитися з новим стандартом і вимогами до устаткування для його перегляду», - сказала вона.

Харків став другим містом в Україні, де ВОЛЯ запропонувала своїм абонентам для перегляду канали у форматі високої чіткості. У Києві ВОЛЯ з грудня 2010 року пропонує окремий преміальний пакет HD-каналів.

Можливість проглядати HDTV вже сьогодні мають абоненти, у яких є телевізори з вбудованим ТБ-тюнером стандарту DVB-C, з підтримкою MPEG-4 і формату HD, з відповідним CI-слотом, куди вставляється придбаний в компанії ВОЛЯ модуль умовного доступу (CAM-модуль) і картка умовного доступу. Вартість САМ-модуля складає 299 гривень, а картка видається клієнтові компанії під час укладення договору.

Компанія планує в 2011 році запропонувати абонентам ТБ-тюнери, що підтримують HD-стандарт. З їх допомогою можна буде дивитися як звичайні цифрові канали, так і канали високої чіткості.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. В цілому по Україні обслуговує близько 1,7 млн. абонентів, включаючи більше 430 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу в інтернет.

ВОЛЯ надає комплексну мультисервісну послугу, що включає інформацію і розваги, – доступ до телепрограм; комунікації – високошвидкісний доступ в інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.