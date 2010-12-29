Видачу алкоголю ми не припиняли, бо нас би просто розтерзали..." - очевидці про хаос у Шереметьєво

Транспортний колапс, якого через удар стихії зазнали московські аеропорти, в черговий раз виявив їхню непідготовленість до екстремальних ситуацій, повідомляє РІА Новини . "Крижаний дощ", що звалився минулими вихідними на столичний регіон, привів до хаосу в аеропортах, вилетіти не змогли сотні рейсів. За даними асоціації туроператорів Росії, затримки зачепили більше 20 тисяч осіб.

"Ми пережили дві дуже важкі ночі", - розповіла РІА Новини адміністратор бізнес-залу терміналу Е аеропорту Шереметьєво Наталія, що попросила не називати її прізвище. Зал призначений для очікування польоту пасажирами бізнес-класу, крім того, потрапити сюди може будь-який пасажир, заплативши 1,5 тисячі рублів. Приміщення забите битком: умови тут набагато комфортніші, до того ж в ціну входить безкоштовний алкоголь в необмеженій кількості і деяка закуска. Особливою популярністю користувалося шампанське - як-не-як свято на носі. "Всі жахливо напилися, але видачу алкоголю ми не припиняли, інакше нас би просто розтерзали, - говорить Наталія. - Мені довелися дві ночі підряд вислуховувати образи: мовляв, хто ти така, я заплатив за квиток стільки, скільки тобі за все життя не зібрати, хоча який стосунок ми маємо до затримки рейсів?"

За словами співбесідниці агентства, кілька разів серед пасажирів спалахували бійки, співробітникам бізнес-залу доводилося викликати міліцію. Ще був момент, коли пасажири економ-класу, які дізналися, що в "бізнесі" є їжа та алкоголь, намагалися увірватися в нього великим натовпом, але міліції вдалося їх зупинити, повідомила Наталія. «На другий день люди почали приїжджати в аеропорт вже підготовлені - зі своїми бутербродами, водою, - розповідає співробітниця аеропорту. - Поступово найбуйніших відправили, і ситуація нормалізувалася".

Найбільше дестабілізувала ситуацію відсутність інформації, вважає Наталія. "Авіакомпанії не дають ніякої інформації щодо рейсів - коли вони будуть, чи будуть взагалі. Не говорять ні так, ні немає. Дивишся, хтось би здав квиток або виїхав би на дві доби з аеропорту, щоб знову повернутися до свого рейсу. А так всі ці пасажири змушені були чсидіти в терміналах", - сказала співбесідниця агентства.

Втім, люди скаржаться не тільки на відсутність об`єктивної інформації. За російським законодавством, вже через чотири години після затримки рейсу пасажири мають право на гаряче харчування, а через вісім - на оплачений готель. Але як бути, якщо одночасно затримуються десятки і сотні рейсів? "Представники авіакомпанії нам обіцяли готель, але, побачивши, що ніхто цим питанням не займається, ми самі поселилися біля аеропорту за 20 тисяч рублів", - говорить молода викладачка з Москви Олена. Вона теж повинна була вилетіти рейсом 135 "Аерофлоту" до Сімферополя ще 27 грудня в 13.35. "Що ж до харчування, то так, видавалися якісь ваучери на 500 рублів, але за ними була така тиснява, що ми вирішили, що воно того не вартує, і самі харчувалися в кафешках аеропорту", - розповіла пасажирка. За її даними, повна плутанина творилася і з поверненням грошей за квитки: спочатку авіакомпанії видавали готівку, яка швидко кінчилася, потім стала переводити гроші на рахунки пасажирів, але і це швидко припинилося.

Вона стверджує, що співробітники авіакомпаній і аеропорту зняли свої бейджики - щоб ні на кого персонально не можна було поскаржитися. "А на всі претензії відповідь одна - звертайтеся до суду", - скаржиться пасажирка. Представники авіакомпанії запропонували Олені полетіти з пересадкою через Київ, а коли вона погодилася, з`ясувалося, що місць на київський рейс немає. Нарешті її внесли до списків пасажирів рейсу 135 на 28 грудня і відправили до виходу 43, де вже йшла посадка. Представник авіакомпанії перепитав у неї: "Ви та сама пасажирка, яка везе покійного на похорон? "Олена не стала дурити і призналася, що це не вона. Після цього представники авіакомпанії викреслили її зі списку пасажирів.

Станом на ранок 29-го Олена все ще знаходиться в Шереметьєво.