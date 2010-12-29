"Укрпошта" не працюватиме 1, 2 і 7 січня

Держпідприємство поштового зв`язку "Укрпошта" в новорічні свята не працюватиме 1, 2 і 7 січня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, «з метою повного і якісного задоволення потреб користувачів послугами поштового зв`язку напередодні і в дні новорічних і різдвяних свят» об`єкти поштового зв`язку працюватимуть у такому режимі: 31 грудня 2010 року і 6 січня 2011 року – в суботньому режимі роботи; 3, 4, 5 і 8 січня 2011 року – в звичайному режимі роботи; 1, 2 і 7 січня 2011 року – вихідний день, окрім деяких об`єктів зв`язку, які надаватимуть поштові послуги і в ці дні.

Зокрема, в Києві у ці дні працюватимуть 12 поштових відділень, в т.ч.: Київ-1 (вул. Хрещатик, 22); Київ-2 (вул. Луначарського, 16/4); Київ-31 (Залізничний вокзал) й ін.