«Аерофлот» увійде в графік за дальніми рейсами до 12.00 четверга

"Аерофлот" (AFLT) увійде в графік за ближніми магістральними рейсами до 12.00 сьогоднішнього дня, за дальніми рейсами – до 12.00 завтрашнього дня.

Про це на засіданні президії уряду повідомив гендиректор "Аерофлоту" Віталій САВЕЛЬЄВ, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Голова компанії пообіцяв, що "Аерофлот" повністю компенсує вартість квитків всім пасажирам затриманих рейсів, в тому числі і тим, що вже полетіли.

Нагадаємо, що за даними російських турагентств, в аеропортах Домодєдово і Шереметьєво за останні дні скупчилося близько 20 тис. пасажирів. які не змогли вилетіти через складні метеоумови.