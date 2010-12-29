Проїзд у харківському електротранспорті подорожчає в лютому

У Харкові вартість проїзду в метрополітені, трамваях і тролейбусах збільшиться в лютому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

Він повідомив, що вартість проїзду орієнтовно збільшиться в кінці лютого, але відзначив, що це залежатиме від того, як швидко тарифи будуть узгоджені в Кабінеті Міністрів України.

Г.КЕРНЕС відмовився назвати нову вартість проїзду, відзначивши, що процедурою узгодження тарифів займається Кабінет міністрів.

«Ціна повинна відповідати сьогоднішньому дню і тим можливостям, які є у підприємства», - підкреслив Г.КЕРНЕС.

Довідка УНІАН. На сьогодні вартість проїзду в харківському метрополітені складає 1,5 грн., вартість проїзду в трамваях і тролейбусах – 1 грн.