Південна залізниця залучила кредити

Південна залізниця (ПЗ) залучила у «ВТБ Банку» (Київ) кредити на суму 400 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні Південної залізниці, оприлюдненому в на веб-порталі «Державні закупівлі».

Як повідомлялося, Південна залізниця в жовтні оголосила тендер із залучення кредитів, що складається з 7 лотів: 1 і 2 лоти - по 100 млн. грн., 3-6 лоти - по 50 млн. грн. і 7 лот - на 69 млн. грн.

Переможцем по 1-6 лотам став ВТБ Банк, який запропонував ПЗ кредитні лінії за цими лотами зі ставкою 16,5% річних, комісією 1% і вартістю застави 334%. Відповідний кредитний договір був підписаний 28 грудня 2010 року.

«Райффайзен Банк Аваль» став переможцем по 7-му лоту на 69 млн. грн., які будуть надані під 14,37% річних, комісія за кредитом - 2,1%, вартість застави - 100%.

Згідно з умовами тендеру, кредитні лінії повинні бути відкриті до кінця 2010 року.

Цільове призначення і строк надання коштів у повідомленні не уточнюється.

Довідка УНІАН. Південна залізниця (ПЗ) входить до складу 6 залізниць України, які об`єднує монополіст залізничних перевезень «Укрзалізниця».

Чистий прибуток Південної залізниці в 2009 р. склала 74 млн. грн. У 2010 підприємство планує отримати 27,5 млн. грн. чистого прибутку.