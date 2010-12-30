«Укравтодор» розраховує у 2011 р. одержати гарантії уряду на кредити на суму не менш як 10 млрд. грн.

«Укравтодор» потребує отримання кредитів у розмірі не менш як 10 млрд. грн. на підготовку до Євро-2012 наступного року, і звертатиметься до уряду щодо отримання держгарантій під такий обсяг кредитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції глава «Укравтодору» Володимир ДЕМІШКАН.

«Нам потрібно не менш як 10 млрд. грн. на підготовку до Євро», - повідомив він.

За словами В.ДЕМІШКАНА, «Укравтодор» розраховує на залучення таких коштів під держгарантії. При цьому він відзначив, що кредити без держгарантій відомство наступного року брати не планує.

За словами В.ДЕМІШКАНА, у цілому в 2011 році має бути здано в експлуатацію не менш як 1200 км доріг. «Це значні обсяги робіт, потрібні значні обсяги фінансування», - сказав він. Він також відзначив, що у держбюджеті закладено 5,6 млрд. грн. на будівництво і реконструкцію автодоріг, і ці кошти підуть, у першу чергу, на дороги в рамках підготовки до Євро-2012. За словами глави «Укравтодору», під гарантії уряду залучатимуться кошти під той перелік об`єктів, який буде затверджено урядом. Як уточнив він, уряд також визначатиме, який обсяг держгарантій він надасть «Укравтодору» наступного року.