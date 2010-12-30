«Укрзалізниця» призначила 54 додаткових поїзди до свят

Станом на 30 грудня 2010 р. залізниці України призначили 54 додаткових поїздів до новорічних і різдвяних свят. Про це УНІАН повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Зокрема, 17 поїздів призначила Південно-Західна залізниця, 14 - Придніпровська, 7 - Південна, 7 - Одеська, 7 - Донецька і 2 - Львівська. Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрями триває. Одеська залізниця призначила поїзди № 210/209 Миколаїв — Київ № 228/227 Одеса — Львів № 432/431 Одеса — Харків № 558/557 Одеса-Ужгород № 258/257 Одеса-Київ № 267/268 Херсон-Львів № 581/582 ст. ім. Т.Шевченко - Київ - Луганськ — ст. ім. Т.Шевченко. Придніпровська залізниця призначила поїзди № 26/25 Євпаторія — Москва № 69/70 Бердянськ-Москва № 212/211 Феодосія — Москва № 238/237-294/293 Сімферополь-Київ № 182/181 Сімферополь — Київ № 551/552 Донецьк - Дніпропетровськ - Київ - Ворохта - Дніпропетровськ — Донецьк № 517/518 Дніпропетровськ — Львів №535/536 Сімферополь-Ужгород № 208/207 Сімферополь-Москва № 289/290 Дніпропетровськ-Київ-Сімферополь № 232/231-286/285 Керч - Київ — Сімферополь № 290/289 № 547/548 Сімферополь-Київ № 565/566 Павлоград-Львів-Яремча-Павлоград (дитячий). Складом Південно-Західної залізниці призначено поїзди № 207/208 Київ — Ужгород № 282/281-58/57 Київ — Сімферополь № 515/516 Київ — Ворохта № 505/506 Київ — Ужгород № 219/220 Київ–Івано-Франківськ № 537/538 Київ-Ужгород № 269/270 Київ–Івано-Франківськ № 525/526 Київ-Чоп № 96/95 Київ-Москва № 252/251 Київ-Москва № 555/556 Київ—Івано-Франківськ № 529/502 Київ-Львів № 591 Київ-Тернопіль № 531/532 Київ-Ужгород № 253/254 Київ-Ужгород № 511 Київ-Львів № 571/572 Київ–Івано-Франківськ. Донецька залізниця призначила поїзди № 524/523 Луганськ — Київ № 551/552 Донецьк-Дніпропетровськ-Київ-Ворохта-Дніпропетровськ — Донецьк № 525/526 Ясинувата-Сімферополь № 577/578-576/575 Маріуполь-Київ-Донецьк № 503/504 Дебальцеве-Київ-Донецьк № 971/972 Дебальцеве-Полтава-Київ-Дебальцеве (дитячий) № 553/554 Донецьк-Львів. Складом Південної залізниці призначено поїзди № 241/242 Харків-Євпаторія № 175/176 Харків-Сімферополь № 225/226 Харків-Ужгород № 561/562 Харків-Сімферополь № 277/278 Харків-Київ № 509/510 Київ–Івано-Франківськ № 224/223 Київ-Полтава. Львівська залізниця призначила поїзди № 147/148 Київ-Львів-Київ і № 532-501/502 Львів – Київ – Івано-Франківськ.

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