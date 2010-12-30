Індійська ITNL зацікавлена в будівництві дороги Львів-Луганськ і Керченського моста

Індійська компанія ITNL зацікавлена в будівництві дороги Львів-Луганськ і Керченського моста на умовах концесії, а також Великої кільцевої дороги навколо Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова «Укравтодору» Володимир ДЕМІШКАН.

«До нас звернулося декілька компаній щодо будівництва платних доріг. Ми запропонували на умовах концесії будівництво дороги Львів-Луганськ – це 1430 кілометрів, вона проходить через половину областей України, це дорога Європа – Азія. Були у нас представники індійської компанії, погодилися, відпрацьовують питання будівництва», - сказав він. За його словами, вартість будівництва цієї дороги – 21 млрд. доларів.

«Крім того, вони зацікавлені в будівництві моста через Керченську протоку, вони готові взяти його в концесію», - зазначив В.ДЕМІШКАН.

Також він повідомив, що компанія зацікавлена в концесії Великої кільцевої дороги навколо Києва. Крім того, за словами керівника відомства, «Укравтодором» планується будівництво автодоріг на умовах концесії Новомоськовськ – Сімферополь і в обхід Щербаківки. «Щодо цих доріг найближчим часом почнемо вести активні переговори», - сказав В.ДЕМІШКАН. За його словами, індійська ITNL вже в лютому 2011 року планує дати кошти на розробку ТЕО по автодорогах, які їх зацікавили, для будівництва на умовах концесії. Як уточнив В.ДЕМІШКАН, щоб з`явилися платні дороги, необхідно їх будувати з нуля. Наприклад, дорогу Львів-Луганськ необхідно будувати близько чотирьох років. Це буде повністю нова дорога, при цьому існуюча дорога на цьому напрямку як і раніше використовуватиметься як безкоштовна. За оцінками В.ДЕМІШКАНА, вартість проїзду по платній дорозі може становити 30 євроцентів за один кілометр. Він також зазначив, що за оцінками українських інститутів, проїзд по платній дорозі в результаті може виявитися на 30% дешевше за рахунок того, що вона буде високої якості, тому знижується витрата пального, а також не так зношується автомобіль. За словами керівника «Укравтодору», цього року велися переговори по 14 об`єктам для концесії. В.ДЕМІШКАН уточнив, що індійська ITNL є відомою компанією, вже має в концесії близько 10 тис. кілометрів доріг, зокрема в США.