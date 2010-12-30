У 2010 р. відкрили рух на побудованих і відремонтованих ділянках майже 1 тис. км автодоріг

У 2010 році відкрито рух на побудованих і відремонтованих ділянках автодоріг загальною протяжністю 973 км, що майже у 10 разів більше, ніж у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова «Укравтодору» Володимир ДЕМІШКАН.

За його словами, ці роботи проведено, незважаючи на проблеми з фінансуванням галузі - 14% нормативної потреби.

Зокрема, відкрито 199 км і 3 сучасні транспортні розв`язки автодороги Київ-Чоп к Рівненській і Житомирській областях (1-ї категорії), 12,3 км автодороги 1-ї категорії, 5 шляхопроводів, 2 транспортні розв`язки у різних рівнях і один міст в обхід м. Донецька, 82,7 км в обхід м. Харкова (2-ї категорії), 24,7 км дорогі Знам’янка-Луганськ-Ізварино (2-ї категорії), 3 дворівневої транспортної розв`язки, мости через залізницю і шляхопровід в обхід м. Луганська; 5,4 км дороги Київ-Ковель-Ягодин на Волині тощо.

Нагадаємо, у 2011 р. «Укравтодор» планує відкрити рух на побудованих і відремонтованих ділянках доріг протяжністю не менш як 1200 км.