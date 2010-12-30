Проблемними об'єктами будівництва опікуватиметься міжвідомча комісія Мінрегіонбуду і ЖКГ

Міністерство регіонального розвитку і будівництва своїм наказом створило міжвідомчу комісію з розв’язання проблемних питань реалізації Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Як зазначається у повідомленні, головою міжвідомчої комісії призначено заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Дмитра ІСАЄНКА. До її складу також увійшли голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН і перший заступник голови правління фонду Євген ІСАЄВ.

У прес-службі відзначили, що міжвідомча комісія має розробити шляхи виходу з проблемної ситуації, яка склалася навколо об`єктів житлового будівництва у містах Київської області, а також в Сімферополі, Харкові, Луганську, Хмельницькому, Кіровограді та Одесі.

Сьогодні міністерство спільно з держфондом сприяння молодіжному житловому будівництву проводить роботу зі збору і підготовки відомостей щодо цих об`єктів.

Згідно з наказом, голова міжвідомчої комісії затвердить план заходів з розв’язання проблемних питань на об`єктах будівництва, а члени комісії проаналізують ситуацію і підготують пропозиції щодо їх розв’язання.

У прес-службі додали, що дані щодо остаточного складу міжвідомчої комісії і засідань будуть уточнені після завершення заходів щодо реорганізації центральних органів виконавчої влади.