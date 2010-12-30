Аеропорти й авіакомпанії московського авіавузла стабілізували роботу - Росавіація

Аеропорти й авіакомпанії московського авіавузла стабілізували свою роботу, передає РІА "Новости" з посиланням на Росавіацію

Згідно з повідомленням, за даними Росавіації аеропорт Домодєдово за середу обслужив 670 рейсів (38 тис. 624 пасажири), Шереметьєво - 407 рейсів (30 тис. 46 пасажирів), Внуково - 561 рейс (14 тис. 694 пасажири).

У прес-службі Домодєдово уточнили, що за минулу добу аеропорт прийняв 341 рейс (179 міжнародних, 162 внутрішніх), відправив - 322 (167 міжнародних, 165 внутрішніх). "Таким чином, по трьом аеропортам Москви за минулу добу обслуговано 83 тисячі 364 пасажири, що відповідає середньому показнику в передноворічні дні", - констатував співрозмовник агентства.

Представник Росавіації додав, що з 00.00 мск до 8.00 мск четверга аеропорт Домодєдово обслужив 171 рейс, Шереметьєво - 157. Станом на 10.00 мск четверга (з 00.00 мск) у Домодєдово здійснили приліт 96 рейсів (43 міжнародних, 52 внутрішніх), виліт - 105 (54 міжнародних, 51 внутрішній).

Нагадаємо, минулими вихідними на московський регіон обрушився крижаний дощ, який серйозно порушив життєдіяльність низки регіонів, у Москві збої виникли в роботі найбільших столичних аеропортів. За даними Асоціації туроператорів Росії, затримки торкнулися більше 20 тисяч осіб.