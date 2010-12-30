У січні ФАС Росії схвалить створення СП «ОАК - Антонов» - Ківа

Голова правління Державного авіабудівного концерну «Антонов» Дмитро КІВА заявляє, що в січні 2011 року Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Російської Федерації має схвалити створення російсько-українського спільного підприємства ТОВ «ОАК - Антонов» між російською «Об`єднаною авіабудівною корпорацією» (ОАК) і українським ДАК «Антонов».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.КІВА повідомив сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, 29 грудня в Києві відбулася робоча нарада з керівництвом ОАК і керівниками підприємств, що входять до неї. «Намітили план спільної роботи на 2011 рік», - сказав він.

Нагадаємо, 27 жовтня ц.р. у Києві було підписано угоду про створення російсько-українського спільного підприємства ТОВ «ОАК - Антонов» між російською «Об`єднаною авіабудівною корпорацією» і українським Державним авіабудівним концерном «Антонов».

Воно займатиметься питаннями координації діяльності підприємств концерну «Антонов» і ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» в напрямах закупівлі комплектуючих, виробництва, маркетингу і продажу, а також післяпродажного обслуговування спільної продукції та створення нових модифікацій літаків «Антонов».

До програм, над якими працюватиме СП, відносяться: подальший розвиток проектів регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148 і Ан-158, пасажирського турбогвинтового Ан-140, військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки Ан-70, відновлення виробництва нових варіантів транспортного Ан-124-100 «Руслан».

Довідка УНІАН. До складу ДАК «Антонов» входять державне підприємство «Антонов», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільної авіації.

До складу ОАК входять АХК «Сухой», зовнішньоекономічне об`єднання "Авіаекспорт", лізингова компанія "Іллюшин Фінанс", НВК "Іркут", Комсомольске-на-Амурі авіаційне об`єднання ім Ю.Гагаріна, міждержавна авіабудівна компанія "Іллюшин", Нижньогородський авіабудівний завод "Сокіл", Новосибірське авіаційне виробниче об`єднання ім Чкалова, ВАТ "Туполєв", Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ВАСО" та інші.