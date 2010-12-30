Кілька іноземних компаній зацікавлені у будівництві концесійних доріг в Україні. Про це свідчить довідка «Укравтодору», що є в розпорядженні УНІАН.

Окрім того, у будівництві на умовах концесії дороги Львів-Броди зацікавлено українське ВАТ «ВНК Розточчя СТ».

Згідно з документом, іноземна компанія Gerlux Group S.A. (Люксембург) зацікавлена у таких об`єктах, як будівництво автодоріг Львів - Тернопіль - Вінниця - Умань – Знам’янка - Дніпропетровськ, Одеса - Миколаїв - Дніпропетровськ, Красноперекопськ - Джанкой - Керч, Херсон - Новоазовськ і південної Транс`європейської магістралі Західний кордон України (с. Косини) - Київ.

Французька «Vinci» - зацікавлена у будівництві другої черги Великої кільцевої дороги (ВКД) навколо Києва, Hyindai Engineering (Південна Корея) - автодоріг Броди - Рівне, Дніпропетровськ - Запоріжжя - Мелітополь - Джанкой - Сімферополь, ITNL (Індія) - автодороги Уллянівка - Миколаїв - Херсон - Красноперекопськ - Сімферополь, Bouygues (Франція) - Одеса - Рені і КПП «Щербаківка» - Харків, Strabag (Австрія) - першої черги ВКД навколо Києва.

Як повідомляв УНІАН, голова «Укравтодору» Володимир ДЕМІШКАН повідомив, що до відомства звернулися кілька компаній щодо будівництва платних доріг. При цьому він виділив індійську ITNL, відзначивши, що вона готова вже у лютому 2011 р. виділити кошти на розробку ТЕО з будівництва об`єктів, які її зацікавили. За словами голови «Укравтодору», зокрема, ITNL зацікавлена у будівництві дороги Львів-Луганськ і Керченського моста на умовах концесії, а також Великої кільцевої дороги навколо Києва.

Як підкреслив В.ДЕМІШКАН, платні дороги будуються за кошти інвесторів, а не держави, при цьому вони пролягають паралельно безкоштовним дорогам.