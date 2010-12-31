Майже 2 тисячі шляховиків працюють над забезпеченням проїзду дорогами
12:26, 31 грудня 2010Транспорт/Звя'зок
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Майже дві тисячі шляховиків працюють над забезпеченням проїзду автодорогами України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.
Станом на 31 грудня порушень у функціонуванні об`єктів транспортного комплексу і зв`язку (залізничного, авіаційного, морського, автомобільного транспорту, метрополітену і підрозділів Держспецтрансслужби) через погіршення погодних умов на території України не відбулося.
Проїзд автомобільного транспорту дорогами загального користування України, включаючи гірські перевали, забезпечений.
На зимовому утриманні доріг працюють 811 механізмів і 1756 робітників.
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