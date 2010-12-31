КМУ виключив документи залізничних перевезень з переліку таких, що підлягають голографічному захисту

Кабінет міністрів України (КМУ) виключив документи на перевезення вантажів залізничним транспортом з переліку документів, які підлягають захисту голографічними елементами. Текст відповідного розпорядження КМУ від 22 грудня №1167 оприлюднений сьогодні в №247 газети «Урядовий кур`єр».

Крім того, документом внесені зміни до постанови КМУ від 19 квітня 1993 р. №283, яка передбачає виключення перевізних документів на перевезення вантажів залізничним транспортом з номенклатури документів суворої звітності, які виготовляються за ліцензією Мінфіну.

Постанова набуває чинності з 1 січня 2011 р.

Згідно з документом, при цьому Мінінфраструктури, Мінфіну, Мінекономрозвитку і торгівлі доручено привести власні нормативно-правові акти у відповідність з новою постановою.

Довідка УНІАН. Перелік документів, які підлягають захисту голографічними елементами, затверджений постановою КМУ від 5 липня 2002 р. №932.