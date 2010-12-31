У Вінниці три святкові дні проїзд у комунальному транспорті буде безкоштовним
13:07, 31 грудня 2010Транспорт/Звя'зок
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Жителі Вінниці, а також гості міста, протягом трьох святкових днів мають змогу користуватись громадським транспортом безкоштовно.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення затвердив Вінницький міськвиконком.
Згідно з рішенням, 31 грудня 2010 року, 1 та 7 січня 2011 року комунальне підприємство “Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління” безкоштовно перевозитиме пасажирів комунальним транспортом загального користування.
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