У Вінниці три святкові дні проїзд у комунальному транспорті буде безкоштовним

Жителі Вінниці, а також гості міста, протягом трьох святкових днів мають змогу користуватись громадським транспортом безкоштовно. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення затвердив Вінницький міськвиконком. Згідно з рішенням, 31 грудня 2010 року, 1 та 7 січня 2011 року комунальне підприємство “Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління” безкоштовно перевозитиме пасажирів комунальним транспортом загального користування.

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